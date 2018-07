Orléans, France

C'est la belle histoire du jour. Un tweet un peu particulier posté sur le compte de la police nationale de la Marne. Entre les habituels messages de prévention, une photo d'une carte postale en très mauvais état. Elle a été reçue le matin même et est signée de la main de Timothée, 5 ans.

Merci de nous protéger des voleurs"

Quelques mots griffonnés d'une écriture enfantine : "Merci de nous protéger des voleurs et de nous permettre de nous sentir en sécurité". Une attention qui a touché les policiers. "Quand une carte postale nous donne le sourire dès le matin", ont-ils tweeté.

[#ClinDOeil] Quand une carte postale nous donne le sourire dès le matin 😊 même si elle est arrivée abîmée 😔. @PoliceNat51 aimerait bien retrouver le petit Thimotée pour le remercier. Alors on compte sur votre aide et vos partages 😉 pic.twitter.com/Qzu9QKFXa2 — Police nationale 51 (@PoliceNat51) July 31, 2018

Problème, la carte est arrivée en très mauvais état, et une partie a été déchirée. Ainsi, impossible de retrouver l'expéditeur du courrier. La police a donc lancé un appel aux utilisateurs du réseau social pour retrouver le vacancier : "@PoliceNat51 aimerait bien retrouver le petit Thimotée pour le remercier. Alors on compte sur votre aide et vos partages." A l'heure où nous écrivons ces lignes, le message a été retweeté près de 350 fois et accumule près de 500 mentions j'aime.

Quelques indices...

Pour le moment, les policiers n'ont pas encore beaucoup d'indices. L'auteur s'appelle Timothée et a cinq ans. La carte aurait été envoyée depuis le Loiret puisqu'une indication précise que la photo représente la place du Martroi "hier et aujourd'hui". Le cachet de la poste est daté du 30 juillet.L'histoire ne dit en revanche pas si la police de la Marne va mobiliser un enquêteur pour retrouver le petit garçon.

Et vous, connaissez cet enfant ? Aidez-nous à retrouver cette famille de vacanciers et contactez-nous sur notre page Facebook.