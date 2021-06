Aidez Yohan, jeune Marseillais handicapé, à financer sa maison en Ardèche

Quand on la lance sur le sujet, elle en devient inarrêtable. "On a un grand espace de vie pour que Yohan puisse circuler (…). Une grande chambre avec un rail au plafond (pour que le jeune homme de bientôt 17 ans puisse se déplacer )…". Pas besoin de son dossier, rangé dans le tiroir, Marie-Noëlle rêve tellement de cette maison pour son fils, qui le rendrait autonome, qu’elle la décrit les yeux fermés.

Le projet d'une vie pour cette maman qui arrête d'être professeur de sciences physiques il y a 18 ans pour élever son fils atteint d’une maladie génétique qui détruit le système des nerfs : "J’essaie de le tenir en forme au maximum pour qu’il aille bien, qu’il garde son sourire et que l’on rit toujours autant. Malgré sa maladie".

Yohan se balade uniquement en fauteuil électrique, accompagné de Mowgly, son adorable chien d'assistance.

"Quand on va en Ardèche, il a beaucoup plus de forces. À Marseille, en ville, il est fatigué" - Marie-Noëlle, maman de Yohan

Mais à Marseille, dans l'appartement familial, ce grand adolescent amoureux de l'OM et de la radio, est bloqué et rêve d'air libre. "La ville fatigue énormément Yohan. Quand on va en Ardèche, chez mes parents, à La Souche, près d’Aubenas, où un terrain est prêt pour débuter les fondations, il a beaucoup plus de forces, il est toujours dehors, et il adore les animaux".

"Les banques proposent des taux à 13 ou 15%. Impossible à financer"

Ce projet de maison à un peu plus de 200.000 euros construite pour Yohan, pour lui donner de l'autonomie, serait une grande première s'il était financé par une levée de fonds venus du net. Mais les banques ne suivent pas "Je ne vis que des aides de l’état" explique Marie-Noëlle, maman à la pêche d’enfer." Je suis allée voir un courtier et les banques ne nous proposent que des crédits à 13 ou 15%. C’est impossible à financer".

"Comme me disait une amie : "si 100.000 personnes donnent 2 euros, on a notre maison. On tente et on verra bien" - Marie-Noëlle, maman de Yohan

Mais pas simple, pour Marie-Noëlle, dont l'enfant fait partie de l’association ELA, parrainée par Zinédine Zidane, de demander l'aide financière d'inconnus. Car _"c’est se dire que l’on ne peut y arriver tout seul et c’est aussi une remise en question particulière avoue la marseillaise. Mais là, il y a un réel besoin, une réelle urgence. .Je n'ai pas d'autre choix que celui-là. Et je crois en l’humain, en la générosité, car le handicap, çà parle à tous aujourd’hui. Comme me disait une amie: "si 100 000 personnes donnent 2 euros, on a notre maison." On tente et on verra. Je suis une éternelle optimiste et je me dis que l'on finira bien par toucher des gens qui auront envie de nous aider à avancer sur ce projet."_

Je crois au fait que les gens viennent « à notre secours » (sourire) pour que l’on puisse continuer à vivre cette vie-là… »

