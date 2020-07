Ailes et Volcans : la Patrouille de France de retour début octobre à Issoire !

C'est toujours un événement et elle fait rêver petits et grands. La célèbre Patrouille de France participera à la troisième édition d'Ailes et Volcans qui aura lieu les 2, 3 et 4 octobre prochains sur l'aérodrome d'Issoire-Le Broc (Puy-de-Dôme). L'annonce a été faite ce vendredi par le groupe Centre France et l'association AACT-Cervolix, organisateurs du festival aéronautique.

La PAF se produira le samedi 3 octobre devant le public auvergnat. Les fans pourront même l'apercevoir la veille dans le ciel puydômois pour une répétition. La Patrouille de France avait déjà répondu présente pour la première édition en 2018.

Le rafale, autre vedette

Outre la Patrouille de France, les spectateurs d'Ailes et Volcans auront également droit à des démonstrations de plusieurs chasseurs Rafale, avion vedette de l'armée française déjà présent l'an dernier. Pour les spécialistes, un Rafale RSD et deux Rafale Tactical Display sont annoncés à Issoire. Tout comme l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air tout au long du week-end. D'autres aéronefs compléteront le plateau du festival aéronautique.

Forum métiers-formations

Si le festival aérien est évidemment le point d'orgue spectaculaire d'Ailes et Volcans, la 3e édition sera inaugurée le vendredi 2 octobre par une journée dédiée à l'emploi et à la formation dans le secteur aéronautique. Ce sera de 9 heures à 17 heures sur l'aérodrome issoirien. Trois espaces seront ouverts au public. Un Forum des Métiers et Formations de l’industrie et de l’aéronautique se tiendra autour de trois pôles :

Entreprises et armée

Organismes de formation spécialisée

Pôle emploi

Des ateliers conférences sont également prévus sur la découverte des métiers de l’aéronautique dans les secteurs privé et militaire. Enfin une remise de Brevets d’Initiation Aéronautique pourrait avoir lieu, mais cela reste à confirmer.