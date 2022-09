Airbus met aux enchères des pièces et des éléments issus d'un A380 à Toulouse

Quelque 500 pièces issues d'un Airbus A380 seront mises en vente au profit de la fondation de l'avionneur et de l'association AIRitage les 13, 14 et 15 octobre à Toulouse et sur internet.

Et si vous vous offriez un morceau de l'histoire de l'aéronautique française ? Un petit bout d'Airbus A380 que vous pourriez entreposer dans votre salon ou dans votre salle de bain ? Les 13, 14 et 15 octobre, Airbus organise une vente aux enchères de 380 lots (ça ne s'invente pas !) issus d'un A380. La vente regroupera 500 pièces au total. Elle est organisée par la maison de ventes Labarbe à Toulouse et est accessible sur internet. Elle sera réalisée au profit de la Fondation Airbus et de l’association AIRitage.

Un avion mythique

Le vol inaugural de l'Airbus A380 a eu lieu le 27 avril 2005 depuis le tarmac de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Un lancement qui a marqué le début d’une histoire d’amour entre cet avion et le grand public.

La majorité des pièces ont été sélectionnées suite à la déconstruction de l’A380 MSN13 par Tarmac Aerosave, partenaire de la vente aux enchères et leader mondial de la gestion de la fin de vie des avions. Plus de 500 éléments, en grande majorité issus de la cabine de l'appareil, seront proposés aux passionnés : des lampes, un escalier d'accès au cockpit, des hublots, des sièges, des ceintures et même une combinaison orange des pilotes d’essais de l’A380.

Des lampes issues de la business class - Airbus

Certaines pièces ont été peintes par des artistes contemporains, comme ce chariot de distribution de repas :

Un chariot de distribution de repas - Airbus

D’autres ont été fabriquées à partir de chutes de matières premières de l’A380 à partir desquels des longboards, des skates ou des surfs ont été fabriqués.

Un longboard fabriqué à partir de chutes de matières premières d'A380 - Airbus

Les bénéfices de cette vente seront reversés la Fondation Airbus, qui finances des initiatives à caractère humanitaire, et l’association AIRitage qui travaille à la sauvegarde du patrimoine aéronautique.