Aix-en-Provence : il reçoit un détecteur de métaux pour ses 9 ans et découvre un obus

Frédéric raconte maintenant l'histoire avec le sourire, mais il n'était pas rassuré quand il a réalisé la vraie nature du "trésor" découvert par son fils Dimitri et son détecteur de métaux. Le garçon de neuf ans croyait à "un tuyau", puis en grattant, la trouvaille s'est révélée bien moins inoffensive.

Quand on a sorti l'objet, j'avais un doute, j'ai enlevé un peu la terre dessus, il y avait une inscription, j'ai tapé sur internet : c'était une partie d'une fusée allemande de la Première Guerre Mondiale

Alors, la peur : "on s'est éloignés, j'ai appelé la police, il nous ont dit de pas toucher l'engin". Frédéric cache l'obus pour éviter que des enfants ne le manipulent, puisqu'il se trouve sur le terrain d'une copropriété au nord d'Aix. Il appelle sa femme partie faire des courses : elle ne le croit pas ! "Arrête un peu", je lui ai dit, raconte Deborah en riant.

Lorsqu'elle arrive au domicile la BAC est présente, le périmètre bouclé, plus de peur que de mal et un anniversaire "explosif" pour Dimitri, car oui, tout ça commence par une journée d'anniversaire.

Chasse au trésor d'anniversaire

Ce lundi 10 août, le garçon a neuf ans, et depuis longtemps, il a envie d'un détecteur de métaux car il adore "chercher des trésors". Ses parents décident de lui en offrir un et en se levant, pendant le petit déjeuner, Deborah et Frédéric offrent à Dimitri - ravi évidemment - le détecteur, casque inclus. Le temps de régler l'appareil, Dimitri veut partir chasser les trésors, "tout ce qui est en métal, on peut trouver de l'or, des métaux précieux", explique-t-il.

Frédéric l'accompagne, ainsi qu'une amie de Dimitri. Après un tour de la copropriété, Dimitri veut aller voir dans une cabane, un lieu que partagent les enfants du coin pour s'amuser. L'aiguille du détecteur s'affole, Dimitri entend des "bips" dans son casque, alors lui et son père grattent, "avec un petit rateau". Au bout de 10-15 minutes, ils se rendent compte que l'objet n'est pas une canalisation, leur hypothèse de départ. C'était un obus allemand, pas du tout utilisé dans la région selon les démineurs que Frédéric a eu au téléphone : "soit c'est du remblais qui vient de l'extérieur, donc du Nord de la France, soit c'est un collectionneur qui a abandonné l'objet". Un petit trésor quand même donc, Dimitri se souviendra de ses neuf ans !