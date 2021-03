Aix-les-Bains : un jeune charcutier bientôt meilleur apprenti de France ?

Le meilleur apprenti charcutier de France, sera t-il savoyard ? Le concours s'est déroule tout le week-end dans le 19ème arrondissement de Paris. Vingt participants âgés de 16 à 20 ans, chacun représentant sa région à ce prestigieux concours. Sélectionné pour représenter Rhône-Alpes : Kévin Garrat, 17 ans et apprenti à Aix-les-Bains chez le chef meilleur ouvrier de France, Julien Denjean.

Fils de charcutier

Pendant six mois, le jeune homme s'est entraîné sans relâche, tous les soirs, tous les weekends, quitte à sacrifier ses deux jours de repos hebdomadaires pour travailler les épreuves du concours "en temps réels". Un acharné de travail qui a même poussé le chef Julien Denjean à intervenir. "Un moment je lui ai dit stop. Pendant les fêtes de Noël, la plus grosse période de travail pour nous, il voulait finir tard et continuer encore et encore" raconte le charcutier-traiteur d'Aix-les-Bains.

Son père charcutier et son chef, reconnaissent les talents du jeune homme. "Sélectionné haut la main" lors des régionales explique Julien Denjean, "s'il ne fait pas d'erreurs lors du concours, techniquement il est prêt" assure l'ancien jury du meilleur apprenti de France. Alors, avec sa mousse de foie de porc aux morilles, son saucisson porc-canard et son pâté croûte cochon aux fruits secs, Kévin Garre deviendra t-il meilleur apprenti charcutier de France ? Réponse ce lundi lors de la dégustation du buffet.