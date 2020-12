Ajain cherche médecin : une vidéo pour convaincre un généraliste de s'installer en Creuse

Si vous êtes passés par Ajain ces derniers jours vous n'avez pas pu la manquer : "Ajain cherche médecin". Cette pancarte est installée à l'entrée de la commune, située à dix minutes de Guéret. Le seul médecin d'Ajain, en poste depuis quarante ans, part à la retraite le 31 décembre. Pour convaincre un nouveau médecin de s'installer, la mairie vient de tourner et diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux.

Non, Ajain n'est pas un trou perdu

Pendant que de belles images de forêt et de Limousines défilent, une petite Creusoise décrit son département : "C'est tellement beau et tranquille que les touristes arrivent de partout pour profiter de notre air pur." Le sport, la nature, les producteurs locaux, et un argument de choc : oui, Ajain est une commune attractive : "une poste, une pharmacie, deux boulangeries, une épicerie, une coiffeuse, un bureau de tabac-journaux, deux garagistes", énumère la fillette. Elle précise également que l'hôpital et la clinique sont à dix minutes en voiture, à Guéret

Cette vidéo sera envoyée aux agences régionales de santé, aux offices de tourisme ou encore aux étudiants en médecine. Le maire d'Ajain Guy Rouchon tape à toutes les portes pour trouver un nouveau médecin : "Début janvier, des patients vont se retrouver sans médecin référent pour renouveler les médicaments. Aujourd'hui on parle beaucoup de vaccination covid, si les généralistes sont mobilisés, nous malheureusement on n'aura pas cette possibilité."

Un cabinet médical en projet

Guy Rouchon espère, avec cette vidéo, qu'un ou une médecin se dise : "Pourquoi pas la Creuse ?" Dernier argument de poids, la mairie d'Ajain veut construire un cabinet médical pour accueillir son futur généraliste.