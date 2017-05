Alain Donnat, le Grand Témoin de France Bleu Bourgogne revient sur son incroyable départ en retraite

C'est sûrement le prof bourguignon le plus célèbre du monde entier. Il a suffi d'une vidéo postée sur internet pour qu'Alain Donnat, ancien prof de sport à Is-sur-Tille devienne une star mondiale. Il a passé la matinée à France Bleu Bourgogne pour nous raconter ses envies et ses souvenirs

La vidéo de son départ en retraite a fait le tour du monde. Elle a même été vue plus de 9 millions de fois au Brésil. Ce sont les élèves du collège Paul-Fort à Is-sur-Tille qui ont fait une haie d'honneur le 16 décembre 2016, pour accompagner Alain Donnat une dernière fois vers la sortie.

Merci aussi de m'avoir fait progresser

Cet ancien prof de sport n'en revient toujours pas de ce qui lui arrive. Il a donné des interviews pour des média brésilien, espagnol ou encore britannique. Au moment où il a quitté le collège, submergé par l'émotion, il n'a pas dit un mot, il a seulement salué les élèves de la main. Aujourd'hui, il veut leur dire " merci. Si vous considérez que je vous ai aidé, que je vous ai appris quelque chose, sachez aussi que vous aussi vous m'avez appris jusqu'au dernier moment. Il faut toujours se remettre en question, donc merci aussi de m'avoir fait progresser et de m'avoir fait vivre ce moment magique. "

Alain Donnat dit qu'il a toujours essayé de faire sortir le meilleur de chaque élève. De leur donner la confiance en eux. Et il a fait le calcul : sur les 6 000 et quelques élèves qu'il a eus en cours tout au long de sa carrière, 1 sur 10 a participé à au moins un championnat de France dans une discipline. Il veut continuer de diffuser son message optimiste et bienveillant : " on parle toujours de ce qui ne va pas, mais moi j'ai vu plein d'enseignants très impliqués dans leur métier. Et puis cette vidéo, elle montre que les valeurs humaines qu'on dit perdues ne le sont peut-être pas tant que ça. "

Un exercice de relaxation en direct