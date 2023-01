Alain retrouve la propriétaire de l'enveloppe remplie d'étrennes

La belle histoire des étrennes retrouvées. Ce jeudi, un généreux enquêteur rend l'enveloppe contenant trois cent cinquante euros en liquides ainsi qu'une lettre à la maman de sa propriétaire. Alain a pu retrouver la destinataire, Pauline, grâce à la vidéosurveillance de la banque du Tholonet, où avait été oubliée l'enveloppe.

C'est d'abord la banque qui a prévenu Pauline, et qui a transmis les coordonnées d'Alain. Cette étudiante parisienne de 27 ans n'en revenait pas "j'avais perdu espoir de retrouver cette enveloppe, je suis restée bien une heure au téléphone avec Alain, vraiment merci à lui. Ça redonne foi en l'humanité" s'émerveille-t-elle.

En discutant, ils se rendent compte que la mère de Pauline habite tout près de chez Alain, vers Chateauneuf-le-Rouge. C'est donc sa maman qui va chercher l'enveloppe. Pour être sûr de remettre l'enveloppe à ses vraies destinataires, Alain pose quelques questions concernant le contenu de la lettre. Puis la rend, ravi lui aussi d'avoir retrouvé les propriétaires : "la maman était gênée, elle m'a dit 'j'aurais pu vous prendre une boîte de chocolats au moins', et j'ai dit, non, je ne le fais pas pour ça. Moi ma récompense c'est le sourire de Pauline au téléphone et la joie que je vous apporte".

Pauline, se décrit elle-même comme un peu tête en l'air. Elle avait oublié l'enveloppe lors d'une opération à la banque. Ces trois cent cinquante euros récupérés l'aideront dans son quotidien parisien, où elle alterne les études de théâtre et un travail dans la restauration.