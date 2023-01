Alain trouve une enveloppe remplie d'étrennes au Tholonet : il veut la remettre à ses propriétaires

Autant vous le dire tout de suite : Alain a le coeur sur la main et de la douceur plein les yeux. C'est une histoire incroyable qui lui est arrivée, le 1er janvier dernier au Tholonet. Alors qu'il venait vérifier ses comptes au distributeur du Crédit agricole de la zone commerciale de la Palette, le regard de cet employé d'immeuble est attiré par une enveloppe déposée juste à côté de la machine. Ou plutôt oubliée. Il n'en a aucun doute quand il ouvre le pli, et découvre à l'intérieur plusieurs centaines d'euros, accompagnés d'un mot touchant, pour les fêtes de fin d'années.

Plusieurs centaines d'euros oubliées au distributeur

On ne dévoilera pas avec précision tout ce qu'il est écrit, ni la somme rassemblée ici sous forme d'étrennes, car Alain compte bien retrouver le propriétaire de cet argent et le lui rendre.

"Le mot m'a vraiment touché car il s'adresse à une personne qui a le même prénom que l'un de ses enfants (...) et puis cette somme là... je ne peux pas la garder". Parce que c'est vrai que la somme est importante et "si on fait cadeau d'une somme comme ça, c'est un sacrifice pour les gens", dit Alain, "je sais ce que c'est, je suis un ouvrier, la vie est dure, tous les prix augmentent". Celui qui admire l'Abbé Pierre se dit immédiatement que c'est "peut-être une personne au smic, ou une mamie avec une petite retraite (...) je ne peux pas garder cet argent", qui représente pourtant une grosse partie de son salaire.

Un jeu de piste pour retrouver le propriétaire de l'enveloppe

Le lendemain de sa découverte, Alain retourne à la banque et trouve un ticket de retrait, daté du 31 décembre et de la même somme que celle dans l'enveloppe. Peut-être la même personne que celle qui a remplie cette enveloppe ? Alain prévient l'agence qui va tenter de retrouver le débiteur par les caméras de vidéosurveillance. En attendant, Alain laisse aussi son numéro de téléphone, et il remettra l'enveloppe et tout son contenu à celui ou celle qui saura exactement quels sont les prénoms cités dans le petit mot et la somme rassemblée.

C'est un vrai jeu de piste qui commence désormais pour retrouver le propriétaire de l'enveloppe. "Si la personne la retrouve, ça m'apportera beaucoup de bonheur" dit Alain dans un sourire.

Et si personne ne se manifeste ? "Je ne peux pas garder cet argent, il ne me revient pas", tranche cet habitant du Tholonet. Le généreux enquêteur donnera la somme à une association, probablement le Téléthon à qui il a déjà fait "un petit don au mois de décembre, pour aider les enfants".

►Le numéro d'Alain : 06 77 96 68 40