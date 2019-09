Albert de Monaco revient sur les anciennes terres de sa famille à Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère, France

Un peu d'histoire est nécessaire pour comprendre les raisons de cette visite princière à Romans. Il faut remonter au 17 éme siècle, à 1641 exactement. A l’époque le Prince de Monaco, Honoré II, souhaite se placer sous la protection du Roi de France Louis XIII et non plus sous celle du Roi d'Espagne. Dans l'affaire, Monaco perd ses territoires espagnols, c’est donc en quelque sorte pour compenser ces pertes que la France offre la Drôme à la famille Monégasque. Dans le traité , il y a aussi l'octroi de 500 soldats payés par la France mais stationnés à Monaco et sous les ordres du prince monégasque.

Les habitants n'ont sans doute jamais vu la différence

Le territoire cédé va avec le titre de Duc de Valentinois et s’étend de Valence à Buis-les-Baronnies en passant par Crest, Romans, Chabeuil et Montélimar. Mais pour les habitants, aucune différence dans leur vie quotidienne. Ce n'est qu'un papier signé entre le Roi et le Prince. C'est la révolution française qui met fin au traité de 1641. Depuis 1789 donc, Romans comme les autres villes drômoises sont redevenues françaises. Mais Monaco n'a pas oublié qu'elle avait possédé ces territoires, et le Prince Albert II souhaite donc renouer des liens avec ces anciens fiefs.

Plaque dévoilée à la collégiale et déambulation dans le centre ancien

L'actuel Prince de Monaco dévoilera une plaque commémorative témoignant de ces faits historiques à la collégiale Saint-Barnard, avant de se promener dans le centre ancien de Romans. La venue d'Albert II à Romans va provoquer quelques restrictions de circulation dans la ville.

La place jules Nadi est interdite à la circulation et au stationnement de jeudi midi à jeudi 20 heures du carrefour de la rue du Puy jusqu'au carrefour de la côte des Cordeliers.

Interdiction de se garer aussi place Jean-Jaurès (en face de la Cité de la chaussure) sur le parking payant P7. Seuls les véhicules autorisés par l’administration pourront y stationner entre mercredi 19 h et jeudi 20 h.