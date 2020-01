Albi : l’Anglais qui est devenu Français pour pouvoir rester au conseil municipal

Albi, France

Le compte à rebours du Brexit est lancé, et Stephen Jackson qui est en France depuis 40 ans, a l'impression d'y avoir échappé. Il est arrivé à 24 ans à Albi pour être lecteur au lycée Rascol. Et puis, il n’est plus parti. Et aujourd’hui à Albi, tout le monde le connait sous le prénom de Steve. Encore plus depuis six ans où il est élu au conseil municipal dans la liste de Stéphanie Guiraud-Chaumeil où il est en charge des mobilités douces (délégué à la sécurité routière, à l'accessibilité des voiries, aux personnes à mobilité réduite et à la valorisation des déplacements à vélos).

"J'ai mon passé, mais mon présent est ici"

Steve Jackson a très envie d’un deuxième mandat. Mais le Brexit est passé par là. Le 31 janvier le divorce sera consommé entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne. Et si Steve n’avait pas pris les devants en demandant la nationalité française, il n’aurait pas pu se présenter. "C’aurait été affreux" dit-il. Lui qui se sent profondément Européen, il a le sentiment que que ses compatriotes se trompent. Ce Brexit, d'ailleurs, il ne voulait pas y croire. Et c’est son épouse qu’il l’a poussé à faire les démarches. " Je suis maintenant Français, il ne faut pas mourir idiot", dit-il en riant, en insistant plus sérieux : "J'ai tout fait pour être bien intégré dans l’albigeois. J'ai mon passé, mais mon présent est ici".

900 britanniques dans les conseils municipaux français

Pour devenir maire ou adjoint en France, il faut avoir la nationalité française. Mais pour simplement voter ou être conseiller municipal, il suffit d'être Européen. Dans les équipes encore en place pour quelques semaines, 900 Britanniques sont élus municipaux dans l'hexagone. Il y a 25.000 britanniques en Occitanie, c'est la deuxième région d’accueil en France.