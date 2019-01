Alerte à la bombe dans le vol Lyon-Rennes : l'étudiant ne voulait pas que ses parents lui rendent visite

Rennes, France

C'est un scénario à peine croyable. Selon le parquet de Rennes, l'auteur du coup de fil anonyme qui a conduit cet avion à faire demi-tour, vendredi 18 janvier, était en fait... un étudiant rennais, "qui ne souhaitait pas que ses parents, qui avaient pris place à bord de cet avion, le rejoignent à Rennes".

L'étudiant placé sous contrôle judiciaire

Âgé de 23 ans, il a été identifié, placé en garde-à-vue, et a reconnu les faits. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel le 21 mai 2019, pour répondre de "communication de fausses nouvelles compromettant la sécurité d'un aéronef en vol". Un canular qui pourrait lui coûter cher : jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. En attendant, l'étudiant "devra respecter le contrôle judiciaire auquel il a été soumis" : des pointages réguliers au commissariat de Rennes, et une interdiction d'accès à tous les aéroports.

Le parquet précise que le jeune homme "n'est pas atteint de trouble d'ordre psychologique, et est totalement inconnu des services de police", en précisant que son acte n'a aucun lien avec une quelconque action terroriste.

159 personnes évacuées de l'avion, plusieurs heures de retard

Vendredi 18 janvier, cet appel anonyme à la compagnie de gendarmerie des transports aériens avait conduit cet vol Easyjet Lyon-Rennes à faire demi-tour en plein trajet, pour retourner se poser à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Tous les passagers, 159 voyageurs et membres d'équipage, avaient été débarqués et avaient dû patienter plusieurs heures avant de pouvoir repartir, à bord d'un autre avion, en provenance de Londres.