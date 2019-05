Alerte au perroquet disparu à Riec-sur-Belon

Riec-sur-Bélon, France

C'est un véritable coup dur pour Daniel, propriétaire de plusieurs oiseaux à Riec-sur-Belon. Son perroquet favori, Jako, un Ara bleu et jaune, a pris la fuite, ce samedi. "Il est comme mon fils", confie ce passionné, qui espère toujours que l'oiseau rentre pour se nourrir.

Effrayé par la chute de son maître

"Il est à 500 mètres, je viens de l’apercevoir!", explique Daniel. Samedi, son perroquet s'est enfui. Son maître, qui le tenait, est tombé en trébuchant, et il semblerait que l'oiseau originaire de Guyane ait pris peur. L'oiseau qu'il possède depuis trois ans s'est envolé vers la cheminée et depuis il vole dans les arbres alentours : "il a du coffre, on l'entend bien".

Depuis, Daniel recherche activement cet animal sauvage, qu'il détient en toute légalité. Il a même sorti son autre perroquet, un gris du Gabon, pour tenter de faire revenir Jako.

Si vous avez aperçu l'oiseau, vous pouvez contacter Daniel au 06 48 58 23 83