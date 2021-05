"Recherche désespérément le soleil " : l'alerte disparition lancée par les gendarmes des Vosges

Très présents sur les réseaux sociaux, et connus maintenant pour leur humour, les gendarmes des Vosges nous font sourire ce lundi matin frais et pluvieux, après un long week-end de l'Ascension ...frais et pluvieux.

Le message de ce lundi 17 mai des gendarmes des Vosges, qui nous fait sourire, cachés derrière les écharpes d'hiver et tous bien emmitouflés : "On recherche désespérément le Soleil. Age : 4.603 milliards d'années. Description : boule jaune de 696340 km de rayon. Si vous l'apercevez, ne le regardez surtout pas dans les yeux et appelez Météo France".

Ce début de semaine, pas plus de 15 degrés annoncés encore par Météo France au plus chaud, après un week-end de l'Ascension qui ne restera pas dans les annales pour sa douce chaleur de printemps.

Ce dimanche, tous les départements du Grand Est ont même été placés en vigilance jaune, pour des vents violents et des risques d'orages violents très localisés. Et les prévisions pour ces prochains jours, encore de la pluie et de la fraîcheur...

