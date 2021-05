Alexis Pinturault entre dans le Petit Larousse

Dans le Petit Larousse des noms propres, entre le voyageur portugais Fernão Mendes Pinto et le peintre italien Pinturicchio - deux personnalités du XVI° siècle - figurera désormais le nom d'Alexis Pinturault, notre skieur de Courchevel.

Le skieur Alexis Pinturault est désormais dans le dictionnaire des noms propres du Petit Larousse. "Comme tous les grands champions, Alexis Pinturault avait tout à fait sa place dans le dictionnaire !" s'enthousiaste Carine Girac, la directrice du département langue française parascolaire et beaux livres des éditions Larousse.

L'article du Petit Larousse : "Pinturault Alexis, Moûtiers, 1991. Skieur alpin français qui figure parmi les skieurs les plus complets de sa génération (Super G, slalom géant, slalom et combiné). il est champion du monde par équipe en 2017 et en combiné en 2019".

Une sélection en plusieurs temps...

Tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigt. Il faut près d'un an aux éditions Larousse pour concocter leur nouvelle version de dictionnaire. Une première liste est dressée de personnalités remportant les critères de sélection - variables selon les disciplines - , établie avec l'aide de conseillers aux spécialités diverses. Puis les auteurs du dictionnaire se réunissent trois fois dans l'année pour voter et affiner leur choix. Sur l'ensemble de la liste, seuls 40 noms sont sélectionnés.

... qui ne s'explique pas par le gros globe de cristal remporté au mois de mars

Et il suffit donc de regarder le calendrier pour s'apercevoir que la victoire de Pinturault en Coupe du monde de ski alpin en mars dernier n'explique pas son entrée dans le dictionnaire. Le skieur de Courchevel était déjà dans les tuyaux depuis un moment, fort d'une carrière déjà riche.

Le globe, c'est bien sûr très important. Mais ce qui compte vraiment beaucoup, c'est l'ensemble de la carrière

Carine Girac explique : "Les places sont un peu rares, donc on doit parfois faire des choix entre plusieurs personnes qui selon les critères du Petit Larousse sont tout à fait légitimes, par leur carrière, par le nombre de médailles qu'ils ont remporté, mais tout dépend des autres 'concurrents' qu'ils ont dans les colonnes du dictionnaire. Donc il est probable que l'année dernière Alexis Pinturault aurait pu faire son entrée dans le dictionnaire, mais ça n'a pas été le cas parce que d'autres sportifs avaient une priorité sur lui".