Allemagne : des chats provoquent une inondation dans une salle de bain

On ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire parce que les chats ne peuvent pas parler, mais il semblerait que deux félins aient provoqué une petite inondation dans un immeuble à Landau en Rhénanie du Nord / Westphalie, en Allemagne, à une trentaine de kilomètres au nord de l'Alsace. Les secours ont été appelés par l'habitante de l'appartement du dessous, parce que de l'eau gouttait par le plafond rapporte la police de Landau. Elle avait auparavant essayé de sonner à la porte de ses voisins, sans obtenir de réponse.

Les secours, redoutant qu'une personne n'ait fait un malaise dans l'appartement, ont forcé la porte, et sont entrés. Ils n'ont trouvé que des chats, et une pomme de douche à terre, robinet ouvert. Les propriétaires ont ensuite expliqué qu'en leur absence, les chats avaient certainement joué avec le pommeau de douche, et ouvert le robinet en chahutant.