Forêt Noire, Allemagne

En Forêt noire (Allemagne), un hôtel a lancé un concept original. Depuis 2008, cet établissement n'accepte plus les enfants.

"On s'est retrouvé une semaine avec 24 enfants pour 40 adultes. C'était beaucoup trop bruyant. Et puis, notre hôtel dispose de seulement 20 chambres et de peu d'espaces de vie commune. Nous avons donc imaginé un concept qui nous convienne davantage", explique Guido Valentin, le gérant.

Nous ne haïssons pas les enfants

Mais à l'époque, l'idée ne fait pas l'unanimité. Le gérant reçoit même des emails et des appels d'insultes. "Au début, certains de nos clients n'étaient pas contents, parce qu'ils avaient l'habitude de venir en famille. Mais ils ont fini par comprendre que nous ne haïssons pas les enfants. J'ai moi-même deux garçons. C'est simplement _un concept commercial_", se défend Guido Valentin.

Depuis, le petit hôtel qui s'est spécialisé dans les séjours romantiques et de bien-être, accueille surtout des jeunes couples et des retraités en quête de tranquillité.

Le concept reste marginal

Karsten et Kathrin, un couple de jeunes parents, apprécient le concept. "On exerce tous les deux un métier stressant et à la maison, on a les enfants en permanence sur le dos, donc on apprécie ce moment de calme en tête-à-tête", expliquent-ils.

Robert et Luisa, tous les deux à la retraite, sont devenus des habitués de l'établissement. "Avant on allait dans les hôtels avec enfants, mais c'était très bruyant. Maintenant qu'on est à la retraite, on a besoin de calme, donc on vient ici", raconte Robert.

Le concept marche bien, mais reste marginal. Sur les 1.300 établissements d'hébergement touristique que compte la région, seuls deux sont interdits aux enfants.