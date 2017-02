Une messe ou un repas entre célibataires au "Flunch" : les idées insolites de la St-Valentin en Mayenne

A la St-Valentin, des initiatives originales voient le jour. Cette année encore, on ne déroge pas à la règle avec notamment à Laval une messe pour les couples mariés et un repas au "Flunch" pour les célibataires.

Une messe spéciale Saint-Valentin

Ils se sont mariés à l'église, quoi de plus logique que d'y retourner pour le 14 février ? C'est ce que propose l'église Sainte-Thérèse de Laval mardi soir à 18h30. Une messe sera célébrée en l'honneur des couples mariés il y a quelques années au même endroit. "Ça va forcément nous rappeler de bons souvenirs", sourient Hélène et Romain, jeune couple qui s'est mis la bague au doigt en 2014 à Laval. Là bas, on a célébré notre mariage, mais aussi le baptême de notre petit Martin. Il a 18 mois, mais ce soir-là on le laissera aux parents ! Cette soirée, c'est pour nous, histoire de se retrouver et parler de notre couple", racontent les deux tourtereaux.

Un repas entre célibataires au "Flunch" de Laval

Tout est parti d'une blague potache sur Facebook. Aujourd'hui, près de 5 000 personnes sont inscrites pour l'évènement ! "Au départ, on voulait juste ironiser sur le fait que l'on passait la Saint-Valentin célibataires, s'amusent Audric et Alexandre, deux Mayennais de 22 ans à l'origine de la page sur les réseaux sociaux. Devant un tel engouement, pas de stress, au contraire, ils le prennent à la rigolade. L'emballement est inattendu. "On a encore du mal à comprendre ! Les gens ont dû se dire que c'était une idée drôle cet évènement, que c'était une blague. Mais ça a commencé à prendre de l'ampleur quand le Flunch a joué le jeu", raconte Alexandre. L'enseigne de restauration a en effet proposé d'offrir un repas aux deux organisateurs si au moins 300 couverts sont servis ce soir-là. "J'espère qu'ils ont prévu les légumes à volonté et les frites, parce que même nous on ne sait pas combien on sera mardi soir sur le parking", sourit Audric. "Et dans la foule, il y aura peut-être une copine en plus, rigole Alexandre. Surtout que ce soir là il y a du football à la télé (NDLR : PSG-Barcelone en Ligue des Champions), donc les garçons seront devant la télé et les filles au Flunch ! Puisqu'on vous dit qu'on a pensé à tout", conclut-il.