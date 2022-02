"Allez basta!", après ses passages dans les médias, le coiffeur Éric Zemmour veut tourner la page

Une vitrine endommagée, des commentaires injurieux et des moqueries sur internet, c'en était trop. Le coiffeur azuréen Éric Zemmour a choisi de sortir du silence et de s'exprimer dans les médias. Il espère pouvoir maintenant passer à autre chose.

Difficile de rater le nom d'Éric Zemmour sur la devanture du salon de coiffure avenue de Suède à Nice. Pour les touristes, le nom peut surprendre... certains s'arrêtent pour prendre une photo, d'autres rigolent. En tout cas, cela ne fait plus rire Éric Zemmour, le coiffeur installé à Nice depuis plus de 25 ans: "ça commence à ne plus être drôle". En effet, il n'y a pas que les photos, il y a aussi des commentaires et des remarques injurieuses ou moqueuses sur internet, et puis l'événement de trop: un salon aurait été vandalisé.

Dans le courant du mois de Janvier, la porte du salon à côté de l'Opéra a Nice a été attaquée. Éric Zemmour ne comprend pas: "aller jusqu'à vandaliser un salon de coiffure c'est ridicule vraiment". Le problème c'est son homonymie avec le candidat à l'élection présidentielle. Depuis l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour il y a eu plusieurs incidents, mais le coiffeur Zemmour avait préféré garder le silence: "on ne voulait pas apporter la lumière dessus... mais là c'est trop, on veut régler ça une bonne fois pour toutes".

L'offensive médiatique

Et pour favoriser un retour à la normale, Éric Zemmour s'est exprimé dans les médias, locaux comme nationaux avec même un passage sur le plateau de Cyril Hanouna. Le coiffeur se justifie: "Pub ou pas pub, j'ai le droit de montrer qui je suis vraiment et ne pas laisser les gens dire n'importe quoi juste sur mon nom."

Hors de question de mettre son nom de côté: "c'est quand même 25 ans de travail, une petite notoriété, je veux garder ça." Pour Éric Zemmour c'est une simple question de respect. Il veut être reconnu pour son travail et pas pour une polémique autour de son nom. "Peut-être qu'on va devoir être discret jusqu'aux élections mais c'est tout!"

L'heure de tourner la page

Le passage dans les médias aura été éphémère pour Éric Zemmour, désormais il faut passer à autre chose: "Pour nous l'affaire est classée, on va continuer, je vais rassurer mes équipes et voilà!" Le coiffeur n'aura pas rigolé tous les jours pendant ces derniers temps, mais il conclut tout en humour: "Si les gens veulent le contacter, il y a son instagram c'est Éric Zemmour avec un tiret, moi il n'y a pas de tiret! Et puis il y a une photo de chacun d'entre nous... je crois qu'on ne se ressemble pas!"