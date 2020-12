Allier : les premières photos des nouveaux rhinocéros blancs du PAL à Saint-Pourçain-sur-Besbre

Le parc animalier et de loisirs de Saint-Pourçain-sur-Besbre dans l'Allier a accueilli Alan et Mac dans la soirée de jeudi en provenance de Grande-Bretagne. Ils vont être rejoints par un autre spécimen venu d'Ardèche.

Deux nouveaux occupants de marque et plutôt imposants au Parc Animalier et de Loisirs de Saint-Pourçain-sur-Besbre dans l'Allier. Le PAL a deux nouveaux pensionnaires depuis jeudi soir. Deux rhinocéros blancs baptisés Alan et Mac.

Ils sont partis de Grande-Bretagne (d'Irlande et Angleterre) dans un camion via un ferry pour traverser la Manche. Le voyage a été un peu plus long que prévu, la période "post-Brexit" ne facilitant pas les choses. Les deux spécimens "so british" sont arrivés vers 17 heures dans l'Allier et ils ont mis un peu de temps avant de daigner sortir de leur caisse pour rejoindre leur nouvel enclos bourbonnais.

Un troisième rhinocéros blanc, Malabar, devait arriver ce vendredi après-midi en provenance du zoo de Peaugres en Ardèche.

Les rhinocéros blancs ont voyagé en camion (et en bateau) jusqu'à Saint-Pourçain-sur-Besbre - © Le PAL

Le responsable zoologique du PAL, Nicolas Géli, détaille le dispositif de réception de ces "beaux bébés" d'une tonne et demi."Les animaux arrivent dans un convoi qui est surveillé grâce à un système de géolocalisation, le camion arrive à proximité du bâtiment, grâce à un outil de levage, on va pouvoir lever les caisses, une tonne et demi pour chaque animal. Immédiatement après, on le fait rentrer dans sa loge intérieure dans le nouveau bâtiment spécialement adapté à ces rhinocéros, donc un éco-sol avec des petites écorces, avec des murs et des portes renforcés pour répondre aux besoins de l'espèce.

Nicolas Géli, responsable zoologique du PAL Copier

Il faut aussi gérer le problème d'acclimatation avec cette arrivée à la mi-décembre. "Il n'est pas question de les sortir en plein hiver dans la plaine africaine qui sera leur terrain de jeu l'année prochaine, car le terrain est trop humide et les températures ne correspondent pas à l'espèce".

Ces animaux sont nés en captivité et sont déplacés pour pouvoir se reproduire avec des membres avec qui ils n'ont pas de lien de parenté. L'objectif est de créer un "patrimoine génétique viable" dans le cadre d'un programme de conservation argumente Nicolas Géli. "Ce n'est pas juste un délire, se dire on met les rhinocéros parce que ça fait bien. Ils font partie d'un programme européen d'élevage, c'est dans ce but là qu'on les fait venir ici. L'objectif est d'associer "présentation au public, connaissance de ces animaux et participer à la conservation de l'espèce".

Nicolas Géli, responsable zoologique du PAL Copier

Les trois nouveaux rhinocéros blancs du PAL cohabiteront à terme avec quatre girafes, cinq zèbres, deux élans du Cap, cinq antilopes Nyala, trois autruches et des oiseaux atypiques pour prendre dans le nouvel espace "savane" au PAL. Un espace qui ne sera pas réservé qu'aux clients de l'hôtel, il sera accessible aussi aux visiteurs du zoo.