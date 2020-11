Allier : un échange d'alligators, un éléphanteau et des rhinocéros attendus au PAL

L'un des deux mâles du groupe des alligators du PAL va prendre la route par camion ce mercredi matin direction Planet Exotica à Royan en Charente Maritime. En échange, une femelle de sept ans rejoindra le groupe des dix femelles du PAL dès le lendemain. Les deux alligators mâles du PAL ne peuvent pas cohabiter dans un même environnement au milieu de femelles.

Pour éviter les conflits et préserver le bien-être des espèces, le responsable zoologique du PAL, Nicolas Gély, procède régulièrement à des échanges entre zoos. "On a un bassin commun divisé en trois pour les alligators. Les petits ont été passés avec les moyens. Donc on se retrouve avec deux mâles et c'est problématique. L'alligator fonctionne en mode harem. Pour anticiper un clash, on a souhaité équilibrer le groupe."

Un éléphanteau et des rhinocéros attendus...

Outre la gestion de la famille alligator, quelques bonnes nouvelles arrivent en provenance du PAL. Avec notamment la future naissance d'un éléphanteau. La gestation de Nina est suivie de près, elle aboutira au mois de mars. D'ici là, une échographie a été programmée courant janvier. Nina, qui s'était cassée une jambe, n'est autre que la mère du petit Tom.

Par ailleurs, le PAL va recevoir trois rhinocéros blancs les 10 et 11 décembre prochains. Les deux premiers arriveront d'Irlande et d'Angleterre. Le 3e arrivera du parc zoologique "le safari de Peaugres à côté de Lyon. Un nouveau bâtiment hébergera les rhinos.

Dernière information en provenance du PAL, les girafes seront déplacées dans la première quinzaine de janvier vers leur nouveau bâtiment, en raison de la construction du futur complexe hôtelier.