Professeur d'EPS à Moulins, Emile Amadon s'est lancé dans un défi solidaire. Parcourir l'équivalent de trois marathons en trois jours pour récolter des fonds pour France Alzheimer. Une cagnotte Leetchi est ouverte. Il s'est élancé ce vendredi matin et va traverser l'Allier d'est en ouest.

Allier : un Bourbonnais court un triple marathon pour son grand-père et contre Alzheimer

Moulins, Allier, France

Le natif de Souvigny est en train d'écrire sa propre histoire royale. Emile Amadon s'est lancé dans un défi solidaire, sportivement un peu fou, mais sa condition physique et son histoire personnel vont l'aider à le relever. Professeur d'EPS au lycée Banville à Moulins, il s'est préparé pendant deux mois et demi pour courir l'équivalent de trois marathons.

Une épreuve physique violente, mais Emile est un sportif affûté, lui qui était encore récemment footballeur à l'AS Yzeure. Assisté par une équipe de copains, le Bourbonnais au grand cœur est parti ce vendredi au petit matin et sous le crachin depuis la frontière entre l'Allier et la Saône et Loire à la sortie du pont de Digoin traversant la Loire, direction Montbeugny.

Départ à l'aube et sous la pluie pour Emile Amadon depuis Digoin

Sa traversée d'est en ouest de l'Allier va le mener ce samedi de Montbeugny à Tronget, puis de Tronget à Vallon-en-Sully dimanche. Pour suivre l'avancée de son défi, une page Facebook a été créée "La Traversée de l'Allier pour Alzheimer". Mais Emile espère surtout mobiliser sur la cagnotte en ligne Leetchi. Plus de 700 euros de dons ont déjà été promis. Son objectif est d'atteindre les 1000 euros.