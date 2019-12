Allier : une grue géante bourbonnaise au chevet de Notre-Dame-de-Paris

Avermes, Allier, France

Elle ne passe pas inaperçue auprès des Parisiens et des nombreux touristes. Une grue géante a été montée au pied de Notre-Dame de Paris. Elle mesure près de 80 mètres de hauteur avec une flèche de 90 mètres et elle est Bourbonnaise ! L'engin de chantier monumental a été fabriqué par l'entreprise Potain-Manitowoc à Avermes dans l'Allier. Elle a été montée et érigée il y a une dizaine de jours sur le côté sud qui longe la Seine. Cette grue va permettre d'entrer dans une phase très importante du chantier de restauration de la cathédrale, dont la toiture a été ravagée par les flammes le 15 avril dernier.

Huit mois après l'incendie qui a ravagé toute la toiture de Notre-Dame, les pièces d'échafaudage qui ont fondu et se sont soudées dans le brasier vont pouvoir être descendues une à une. Cette phase de chantier qui va commencer dans les prochaines heures va durer plusieurs mois. Le groupe américain Manitowoc, qui a racheté l'Auvergnat Potain en 2001, avait annoncé quelques jours après l'incendie qu'il fournirait gratuitement des grues pour participer à la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris. Il a fallu des milliers d'heures de travail pour fabriquer cette grue géante dans l'usine de fabrication des grues Potain à Avermes. Une fierté pour les salariés bourbonnais.