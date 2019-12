Allo? Ici c'est le Père Noël... est-ce-que je peux parler à Paul?

Oignies, France

Sergio Defelice est un professionnel de la voix. Installé à Oignies dans le Pas-de-Calais, il travaille aussi bien pour la télévision que pour la radio, réalise des spots publicitaires ou des messages mais c'est aussi un grand enfant. Intrigué par la multiplication des publicités pour les numéros d'appel au Père Noël, il décide un jour de tester l'un d'entre eux. "J'ai trouvé ça très impersonnel, le Père Noël pose des questions à l'enfant mais il n'y a aucune interaction possible, aucune véritable conversation ne peut s'établir".

D'où cette idée géniale d'enfiler le costume rouge, la barbe blanche et de prendre sa plus belle intonation de voix pour échanger avec les enfants qu'il appelle lui même au téléphone. Il a créé pour ça un site internet dédié qui permet aux parents de donner un maximum de détails sur la vie et les habitudes de leurs chérubins.

Une conversation très personnalisée

Grâce aux renseignements très précis que fournissent les parents, le Père Noël connaît parfaitement son interlocuteur. "Je lui parle de ses frères et soeurs, de ses amis ou de sa maîtresse et bien sûr de la liste qu'il a envoyée au Père Noël. Parfois même je lui explique que si je suis trop chargé je ne pourrai peut-être pas lui livrer tel ou tel cadeau que les parents m'ont dit ne pas avoir pu acheter".

Les réactions sont très différentes d'un enfant à l'autre. Parfois ils restent tétanisés et sans réaction, d'autres pleurent mais en général ça finit toujours bien, "à la fin de la conversation qui dure en général une dizaine de minutes on est devenu très copains et ils m'expliquent où leurs parents ont caché la clé de la maison pour être sûrs que je pourrai rentrer chez eux dans la nuit du 24 au 25".

Est-ce-que je peux parler à Paul?

Ce jour là, le Père Noël appelle le petit Paul, 4 ans. Les premières minutes sont hésitantes. L'enfant reste sans voix et on entend ses parents qui l'incitent à répondre. Et puis la conversation se détend quand Sergio lui demande pourquoi il a jeté son écharpe dans une flaque d'eau la veille, "c'est pas grave" lui répond le bambin. Paul qui demande au Père Noël à quelle heure il compte passer chez lui afin de pouvoir lui faire un gros bisou! Mais quand il comprend qu'il a peu de chance de croiser sa nouvelle idole, il lui fait une promesse: "avec maman on te préparera un gâteau et je laisserai des carottes pour tes rênes"!