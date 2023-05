Allogny : le Solex a toujours ses adeptes

Ils étaient une quinzaine d'amateurs au rendez-vous ; la plupart venus de Sandillon, au sud d'Orléans où se situe le plus grand club solex de la Région. Le plus dur, avec un solex, c'est de s'élancer. Il n'y a évidemment pas de démarreur électrique sur le solex : " Pour commencer, il faut mettre le starter, décompresser, on pousse et ç'est parti " explique Marcel, très confiant sur l'état de son solex de 1966.

Le départ devant la mairie d'Allogny © Radio France - Michel Benoit

Une petite course au démarrage qui rebute Eliane : " C'est mon mari qui le démarre. Il faut courir à côté pour le lancer et je ne cours pas assez vite ! J'avais un solex, quand j'étais jeune. Je m'y suis remise presque cinquante ans après, mais on ne peut plus rouler cheveux au vent comme autrefois, regrette la retraitée avec un sourire*, on est obligé de mettre un casque maintenant. "*

Un galet presse sur la roue avant pour avancer © Radio France - Michel Benoit

Un parfum de nostalgie : cette odeur d'essence et surtout de liberté pour les adolescents de l'époque : " J'en avais un à quatorze ans, se souvient Marc Boritch, l'organisateur de la randonnée. Je partais de Bourges pour aller au collège à Romorantin, où j'étais en pension. Je mettais deux heures. Une heure pour les trente-deux kilomètres jusque Vierzon, et encore une heure après. C'était fabuleux."

Un moteur de 49,9 centimètres cubes. © Radio France - Michel Benoit

Comptez de 300 à 800 euros pour un solex d'occasion : " On en trouve encore . Y'en a qui en sortent des fonds de grange, se réjouit Jean-François Venon, président du club de Sandillon. Il faut souvent les remettre en état, mais nous au club, on peut conseiller et épauler les membres. On trouve facilement des pièces. Ca ne roule pas très vite, vingt-huit à trente à l'heure, mais avec un litre d'essence, on fait quatre-vingts kilomètres. Et c'est très fiable quand on l'entretient."

Le Solex a été détrôné par les cyclomoteurs plus pratiques ; aujourd'hui solex est une marque de vélos à assistance électrique.