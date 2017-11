Allonnes : dernière saison pour la maison du Père Noël

A l'approche des fêtes de fin d'année, tous les ans depuis 2001, Lionel Guillot habille sa maison aux couleurs de Noël. Mais à 68 ans, le "Père Noël d'Allonnes" raccrochera une dernière fois son bonnet à la fin de la saison, en janvier.

Des dizaines de mètres de guirlandes lumineuses, des Pères Noël, 26 maisons miniatures et autant d'automates. Depuis 16 ans, Lionel Guillot, surnommé le "Père Noël d'Allones" par ses voisins, accueille des milliers de visiteurs dans son jardin à l'approche des fêtes. Il faut dire qu'il ne fait pas les choses à moitié : toute sa façade se couvre de décorations, tout comme son jardin. Sa maison enchantée ouvre ses portes le 1er décembre. Mais ce sera la dernière fois.

Une dernière saison émouvante

A 68 ans, Lionel compte bien s'arrêter là. "J'ai des travaux à faire sur la maison, explique-t-il. J'aurais bien aimé continué encore un an de plus, mais ma femme m'a dit non, on arrête." Surtout que Lionel, après une longue carrière chez Renault, est fatigué.

Tous les ans, au mois de décembre, le jardin de Lionel Guillot célèbre Noël. Cette année sera la dernière. - D.R.

Ce sont donc des derniers préparatifs un peu émouvants pour Lionel. "C'est sûr qu'au départ ça va être dur. On sait que c'est la dernière année, donc il y a quand même un petit pincement au cœur, même un gros pincement..." Et il peut compter sur les habitués pour lui rappeler. "Les gens me disent que je ne peux pas arrêter. Mais si, il le faut !"

Les décorations bientôt en vente

Pour éviter de trop y penser, Lionel et sa femme ont prévu un voyage à Strasbourg l'année prochaine. L'objectif, mettre un peu de distance. Sa "Mère Noël", Martine, est quand même beaucoup moins nostalgique. "C'est un soulagement ! J'avais hâte, parce que pendant que les gens visitent, en général je ne sors pas de la maison, sauf s'il y a des personnes que je connais. Il y a tellement de monde que je ne peux pas sortir de la maison."

Lionel Guillot est connu dans la commune, où ses voisins le surnomment affectueusement "le Père Noël d'Allones". - D.R.

Que faire de toute sa collection ? Lionel aimerait bien la vendre. Mais il ne sait pas encore combien. "Il faut que l'on fasse des estimations. Les automates, cela coûte très cher ! J'aimerais bien que tout ça reste en Sarthe. Mais ça peut partir partout en France." Ce qui est sûr, assure le "Père Noël d'Allonnes", C'est qu' "il faudra qu'il fasse un gros chèque".

Vous retrouverez la Maison du Père Noël au 2 rue du Taillandier à Allonnes, à côté du collège Le Marin. Ouvert du 1er décembre au 7 janvier, de 17h30 à 20h.