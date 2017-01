Allonnes : un cirque familial (et son lama) passe les fêtes sur le parking de la ZAC du Vivier

Sur le rond-point de la ZAC du vivier, à Allonnes ces dernières semaines, vous avez peut-être eu la surprise d'apercevoir un lama en train de brouter, tranquille, sur la route de La Suze. C'est l'un des animaux d'un cirque familial dont les membres se sont retrouvés pour les fêtes.

Au bord du rond-point de la ZAC du Vivier, Serge le lama broute tranquillement, en compagnie d'un bouc, à la plus grande surprise des automobilistes qui passent sur la route de La Suze... Ce sont en fait les animaux d'un cirque qui stationne depuis fin novembre sur le parking des anciens magasins Babou et EasyCash à Allonnes. Les enseignes ont lancé une procédure d'expulsion, la préfecture est prévenue et le policier municipal passe régulièrement. Les forains réunis là eux cherchaient simplement un endroit où passer les fêtes ensemble. Car ce n'est pas un cirque mais plusieurs qui se sont réunis : la famille Perarnaud arpente les routes de France depuis quatre générations.

A ECOUTER | Sur les docks, un reportage de France Culture au sein de la famille Perarnaud

Les temps sont durs

Son cousin est parti en ville, alors c'est Mondo qui accueille : "On s'est installé là car les magasins sont fermés, ça ne gêne pas" raconte le jeune homme qui propose un spectacle de marionnettes. Les temps sont durs pour les forains qui travaillaient plutôt bien d'habitude, l'hiver. "Mais depuis deux ans c'est la galère, continue Mondo. Les communes refusent". En Sarthe, le cirque National - l'un des membres de cette grande famille - sera en représentation à Spay les 7 et 8 janvier. D'habitude, avant Noël, chacun des membres de la famille arrive à faire "des spectacles d'entreprise ou d'école", mais c'est de plus en plus difficile.

Passer les fêtes ensemble

Le lama du cirque National broute tranquillement le long de la route de La Suze, à Allonnes. © Radio France - Marie Mutricy

Ils sont donc réunis sur ce parking inoccupé "sinon, on ne se serait pas installé", précise Mondo. Ils sont une quinzaine de familles, et sa belle-sœur a même accouché au Mans, d'une petite fille, le 24 décembre ! "D'ici quelques jours on repartira chacun de notre côté" raconte-t-il. En attendant, le lama broute sur le bord de la route. "On préfère qu'il ait les pattes sur le mou plutôt que sur l'asphalte". Les enseignes ont lancé une procédure d'expulsion, le policier municipal d'Allonnes vient régulièrement. "C'est normal, commente Mondo. Si je m'installais dans votre jardin, vous ne seriez pas content". Et malgré les difficultés, il aime cette vie de "voyage. On change de jardins tous les jours, on voit des cultures différentes, dans le sud ce n'est pas pareil que la Bretagne !".