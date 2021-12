"Alors niveau teubé..." : quand le maire de Châteauroux réagit à un commentaire sur Internet

Le maire de Châteauroux fait un petit coup de buzz sur Twitter. Tout part d'un article de France Bleu Berry partagé sur le réseau social : un adolescent de 15 ans rattrapé par la patrouille après avoir volé la voiture de ses parents. Un internaute ne se prive pas d'un commentaire qu'il croit moqueur. Le voici avec toutes les fautes d'orthographe qui vont avec : "Châteauroux rien que le nom de la ville sa s’voit qu’il y’a 90% de teuber là bas", écrit Seb.

La remarque a visiblement piqué au vif Gil Avérous. À 6 heures du matin, le maire de Châteauroux dégaine sur Twitter. "À Châteauroux, 90% des habitants ne confondent pas « ça » avec « sa », ni l’infinitif avec un adjectif. Alors niveau teubé...", écrit l'élu castelroussin. Une réponse partagée plus de 250 fois et aimée par plus d'un millier d'internautes. Visiblement, Seb n'a pas trop apprécié cette soudaine popularité. Il a supprimé son commentaire.