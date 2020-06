Alsace : beaucoup moins d'abandons d'animaux après le confinement

Les animaux de compagnie sauvés par le Covid-19 ? En cette journée mondiale contre l'abandon des animaux, le 27 juin, la SPA alerte d'habitude sur cette problématique, juste avant les vacances d'été. Sauf que cette année, elle constate une baisse drastique des abandons, conséquence directe du confinement.

Les chiens restent à la niche

"La moitié des cages est vide", constate Danièle Gilliot, présidente de la SPA de Strasbourg. Face à l'espace réservé aux chiens, elle s'interroge : "c'est la grosse surprise parce qu'à la période estivale, à la veille des vacances, en général on est pleins". Une vingtaine de toutous sont actuellement hébergés par la SPA strasbourgeoise, et un seul par la fourrière. Les refuges de Colmar et Mulhouse ont aussi enregistré une baisse des abandons.

Le nombre de chiens abandonnés a très fortement diminué pendant le confinement © Radio France - Nicolas Joly

"Je pense que les gens ont pris conscience que le chien faisait partie de leur environnement", avance Danièle Gilliot, "ça leur permettait aussi de se promener en allant le sortir". Une prise de conscience que salue la présidente de la SPA, sans pour autant crier victoire. "Personne ne sait ce que va donner l'après-confinement, ou s'il y aura un reconfinement."

Un problème pour les chats

Le confinement a en revanche posé un problème pour les chats errants. "C'était une période de gestation et beaucoup de petits chats ont trépassé parce que personne ne les ramassait", déplore la présidente de la SPA de Strasbourg. "Nous n'avons pas été alertés, la fourrière non plus. Maintenant, nous allons rentrer les chatons qui sont encore vivants."