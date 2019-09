Justice : des voisins incommodés par les crottins du cheval d'un viticulteur bio

Un couple d’habitants d'Orschwihr , petite commune viticole du Haut-Rhin ne supporte plus la présence d'un cheval dans un pré à proximité immédiate de leur maison, qui accueille également un gîte .Au terme d'une première action en justice, ils ont été déboutés. Le procès s’est tenu devant la tribunal d'instance de Guebwiller en juillet 2018. Ils ont décidé de faire appel.

Les viticulteurs incriminé, la famille Zusslin, utilisent depuis quelques années un cheval de trait dénommé Sésame pour faire de menus travaux dans leur domaine exploité en biodynamie depuis 25 ans. Marie Zusslin la viticultrice ne comprend pas le courroux de ses voisins.

Les viticulteurs ont reçu du soutien. Une pétition émanant de la profession circule pour réclamer le maintien des chevaux dans les vignes; elle aurait reçu 4000 signatures en deux jours. Jean-Paul Zusslin justifie cette démarche:

On sollicite les gens pour qu'ils nous soutiennent, car on se dit qu'il y a sur terre des sujets beaucoup plus graves.