Le Rangen, un grand cru prestigieux, est le plus septentrional des vignobles alsaciens. C’est aussi le plus pentu. Il nécessite de s'encorder pour vendanger mais aussi pour le cultiver tout au long de l'année. Les coteaux du Rangen dominent la vallée de Thann.

C'est le plus septentrional des vignobles alsaciens, un des plus prestigieux aussi. Le grand cru Rangen est cultivé sur des coteaux qui dominent les villes de Thann et de Vieux-Thann (Haut-Rhin). Pour vendanger il faut obligatoirement s'encorder. Il faut installer également de petites bennes qui vont coulisser dans la pente avec un homme juché dessus pour réceptionner la vendange.

Les vendanges demandent un vrai materiel d'alpinisme et une organisation particuliere. © Radio France - Patrick Genthon

Hervé Schwendenmann exploite ici 4 hectares et demi pour le compte de la coopérative Wolfberger dont il est par ailleurs le président.

Autant de travail pour 4 hectares et demi ici que pour le reste de mon exploitation qui en compte 14.

Les rendement sont faibles, environ 30 à 40 hectolitres par hectare et le travail est difficile en raison de la pente.

45 à 55 ° de pente

Il est nécessaire d'utiliser un véritable équipement d'alpiniste pour vendanger tant la déclivité est importante, une pente de 45 à 55 °, mais il en est de même pour travailler sur les parcelles tout au long de l'année.

Gérard a 70 ans, il vient de Lutterbach et il est ravi de découvrir les "vendanges de l’extrême".

"On s'attache avec la corde et on se met en marche arrière et puis on descend jusqu'en bas en coupant le raisin"

Un très grand vin

Le vin du Rangen est réputé depuis le moyen-âge mais sa culture avait pratiquement disparu dans les années 60 en raison des pentes abruptes et de la difficulté du travail. Le vignoble a été relancé par plusieurs viticulteurs de la région. C'est un côteau exposé plein sud sur des terres d’origine volcanique et par ailleurs bien hydratée. Neuf viticulteurs se partagent les 19 hectares du grand cru Rangen.