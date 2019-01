Alsace : quand une Miss France défend la cause animale et se brouille avec les bouchers-charcutiers

Alsace, France

Rien ne va plus entre les bouchers alsaciens et la miss France 2012, l'Alsacienne Delphine Wespiser. Celle qui est aussi l’égérie des fruits et légumes d’Alsace est une végétarienne convaincue et elle a signé l’appel au lundi vert, le lundi sans poisson et sans viande.

Mais cet appel passe mal auprès de la corporation des bouchers charcutiers alsaciens. Ils ont supprimé de leurs commerces les affiches de l'ancienne miss France qui vante le navet salé, jugée trop végétarienne. Jean-Luc Hoffman président de la corporation des bouchers charcutiers traiteurs du Bas-Rhin : "Le fait de prôner de ne pas manger de viande ou de poisson, le lundi... et pourquoi pas le mardi, les gens mangent ce qu'ils veulent, quand ils veulent ! Et j'aimerai bien connaître le bilan carbone en avion et en jet privé des stars françaises qui ont signé cet appel."

Dans mon cœur il y a deux grands thèmes : les animaux et les Alsaciens - Delphine Wespiser

L’engagement de Delphine Wespiser pour la cause animale est connu de longue date et elle l’assume parfaitement. C’est pour cela qu’elle a signé l’appel de 500 personnalités à ne plus consommer de viande et de poisson le lundi.

La jeune femme est gênée par cette polémique : "Dans mon cœur il y a deux grands thèmes, les animaux et les Alsaciens."