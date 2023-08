Alsace : un gîte dans une casemate de la première guerre mondiale

La petite commune de Sternenberg , qui compte 165 habitants a réhabilité en 2021 une ancienne casemate française de la 1er guerre mondiale. Un minuscule gite de 4 m2 qui propose 2 couchages en lit superposés, une gazinière et des ustensiles de cuisine.

Cette casemate située en lisière de Forêt bénéficie d’une belle vue panoramique en direction de la Forêt noire et du massif du Jura.

La commune a décidé de la transformer en hébergement d'étape insolite, à destination des cyclistes, des randonneurs, ou des voyageurs à la recherche d'originalité .

Ni eau courante, ni électricité, mais la mairie met à disposition douches et toilettes dans le village.

Il y aussi des toilettes sèches à proximité et un abri pour piqueniquer.