Ambiance festive pour le Père Cent dans le centre de Metz

Dernière ligne droite avant le premier vrai examen de leur vie... 100 jours avant le baccalauréat, les lycéens messins ont fait la fête, ce mercredi, à l'occasion du Père Cent. Axelle, déguisée en sapin de Noël, explique : "On peut le faire une seule fois dans notre vie, autant en profiter !"

Les déguisements rivalisaient de créativité pour le Père Cent. © Radio France - Annaïg Haute

Un peu de légèreté dans des années lycée covid

Sa copine Manon, grimée en pingouin, s'amuse "du fait qu'on n'ait pas trop de dignité et qu'on puisse rigoler ensemble, ça change des cours !" Alors que leur scolarité au lycée a été marquée par l'épidémie de coronavirus, ils savourent de se retrouver pour un peu de légèreté : "On a eu du covid, mais là on est en mode détente, tous entre amis, ça fait du bien !"

Vito est content de ressortir sans le masque, comme son amie Morgane "c'est marrant, il y a une bonne ambiance, ça fait plaisir avant le bac!". Léo est déguisé "en beauf", et ajoute : "on peut fêter les épreuves qu'on va bientôt passer". Un autre s'amuse en affirmant qu'il est là pour "la picole et les copains, surtout les copains !"

Cléo conclut : "On est là pour s'amuser, pour une fois. Ensuite, il y a le bac, on va être en dépression ! Donc là on s'amuse pour un jour !"