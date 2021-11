Amboise : il gratte un Millionnaire... et remporte le jackpot !

La chance a souri à un Amboisien, ce tout jeune retraité a acheté un jeu de grattage "Millionnaire" et a remporté le jackpot début octobre. "Il est venu comme d'habitude, prendre un Mots-croisés à 10 euros," raconte Christophe Prette, le co-gérant du tabac-presse, "il a gagné 20 euros et a donc repris un Mots-croisés et un Millionnaire, ce qu'il ne prend jamais. Et là il y a le fameux million. Son visage s'est figé, il a tiré sur sa cigarette, tout énervé comme on peut l'être dans ces cas-là, et il nous a alertés moi et ma femme. On a appelé la Française des Jeux, qui a confirmé. On est content que ce soit arrivé chez nous !"

Le désormais millionnaire avait une chance sur 1,5 million de remporter le jackpot. Il a invité le couple de gérant à dîner pour fêter cela. Un gain qui tombe à pic puisque l'homme venait tout juste de faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre. Voilà de quoi couler des jours heureux.