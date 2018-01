Ambrières-les-Vallées, France

Des robots de tonte, ça existe déjà pour les particuliers, vous en possédez peut-être déjà un. Mais, là, c'est la municipalité qui a décidé d'en acquérir. C'est la première commune mayennaise à se doter de ce système.

L'entretien des terrains de foot, il y en a quatre à Ambrières, c'est avec une tondeuse classique, moteur à essence et beaucoup de bruit. Et bien ça, c'est bientôt fini. A la place : des robots de tonte, électriques, téléguidés, programmables à distance. Des engins équipés de lames très fines qui tondent en permanence. Le responsables des espaces verts de la commune, Emmanuel Javot, n'y voit que des avantages : "plus aucun déchet à transporter à la déchetterie, pas de bruit, ils sont électriques et donc au final on améliore notre bilan carbone puisqu'on va économiser 3 tonnes d'oxyde de carbone".

Même si le budget au départ est conséquent, c'est ensuite, pour la collectivité, une économie de fonctionnement importante selon le maire Guy Ménard : "sur l'ensemble de nos terrains de foot, on estime l'économie annuelle à 10.000 euros. C'est une idée qui doit faire son chemin dans le but de réduire les gaz à effet de serre et de favoriser un environnement moins bruyant".

Les robots remplaceront-ils les hommes? Non assure Emmanuel Javot : "nous ne sommes pas encore au stade de la généralisation des robots de tonte sur tous nos espaces. La tonte manuelle a encore de beaux jours devant elle et le travail de nos agents également".

La municipalité d'Ambrières-les-Vallées compte sur une subvention de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acquérir des robots tondeurs. La mise en service de ce système innovant est prévue dans les prochains mois.