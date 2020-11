Amiens : les citrouilles d'Halloween de Shopping Promenade vont finir en soupe solidaire

Le centre commercial Shopping Promenade au nord d'Amiens ne savait plus quoi faire de sa décoration d'Halloween. Les courges comestibles, qui étaient aux pieds des arbres et dans des îlots de décoration, étaient rangées depuis le 31 octobre. Ce mercredi, elle les a donc données à l'association Relais social, à Amiens nord qui va les redistribuer à ses bénéficiaires, transformées ou non.

Ce sont les bénévoles de Marché Solidaire amiénois qui se sont chargé du transport des centaines de kilos de courges. © Radio France - Caroline Félix

Ce sont les bénévoles d'une autre association, Marché Solidaire Amiénois, qui se sont chargé du transport. Ils ont livré 9 potirons d'une trentaine de kilos chacune et des cageots de patisson, de coloquinte, de butternut. Soit au total, plusieurs centaines de kilos de courges.

Pour les membre du Relais social, cette livraison est d'autant plus importante en temps de crise économique © Radio France - Caroline Félix

Pour Amar, médiatrice sociale au Relais social c'est une bonne surprise : "on va faire de la soupe, des tartes...on va regarder des recettes sur internet. On va les distribuer à nos adhérents ou même à des personnes extérieures. On fait aussi des colis pour des personnes âgées, qu'on livre". Christine, sa collègue, note que depuis le confinement, le nombre de demande de colis a "triplé".