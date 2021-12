Amnéville : sa fille mange un biscuit Milka et retrouve un bout de plastique à l'intérieur

Un bout de plastique comme goûter. C'est la mauvaise surprise d'une fillette d'Amnéville, qui en a retrouvé dans l'un de ses biscuits Milka ce samedi 11 décembre. "Heureusement, elle a eu le reflexe de recracher", témoigne sa mère sur son compte Facebook. L'alerte a été donnée à l'hypermarché Auchan de Semécourt, qui a retiré sur le champs l'article de ses rayons et a averti sa centrale qualité de l'incident.

Le plastique en question, souple et bleu, n'a pas blessé la fillette. On ignore encore son origine et la manière dont il s'est retrouvé à l'intérieur même de la gaufrette au chocolat, de la gamme "choco suprême". Le groupe Mondelez, propriétaire de Milka "fait son enquête et recherche le lot concerné pour faire le nécessaire", déclare le directeur de l'hypermarché, Eric Hassan, qui précise que ces biscuits "sont dans un emballage fermé, en plastique." Il a pris contact avec la cliente, confirmant une information du Républicain Lorrain. La fillette n'a rien, le bout de plastique ne l'a pas blessée, mais "la mère alerte sur le fait que sa petite sœur aurait pu s'étouffer avec".