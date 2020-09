Nombreux sont ceux qui ont décidé de ne plus vivre ce climat sanitaire anxiogène seul.Trouver l'amour, c'est un challenge. Certains berrichons ont fait appel à une agence matrimoniale.

Amour et Covid-19 : à Châteauroux, l'agence matrimoniale très sollicitée

Le coronavirus et ses effets parfois surprenants. Le confinement, la crise sanitaire, certains ont décidé de ne plus vivre ce climat anxiogène seul. Trouver l'amour, c'est un challenge. En temps d'épidémie, la quête peut devenir compliquée.

Se faire aider grâce à une agence matrimoniale

A Châteauroux, dans une antenne du réseau UNICIS, "Berry Bonheur" les demandes se multiplient. Le directrice enchaîne les rendez-vous clients, "je suis débordée, en plus je me déplace dans les départements limitrophes du Berry.", souffle-t-elle.

C'est un sacerdoce, mais pour la bonne cause : celle du cœur.

15% de nouveaux clients

Avant l'épidémie, Nathalie s'occupait d'une centaine de célibataires à l'année. Selon ses chiffres, le coronavirus a opéré un déclic dans le cœur des célibataires berrichons, "l'épidémie a activé quelque-chose qui sommeillait avant, ça a été comme une alerte : mes clients ne veulent plus être seuls." analyse l'experte qui a tout de même 36 ans de métier.

On le dit : "l'amour n'a pas d'âge" ses clients ont entre 20 et 90 ans, "autant d'hommes que de femmes", assure-t-elle, "et de tous milieux sociaux."

Amour et distanciation sociale

Pendant le confinement, il a bien fallu gérer les âmes en mal d'amour et déterminées à convoler. Nathalie n'a pas cessé ses activités, elle s'est adaptée à la situation "j'ai arrangé des rencontres épistolaires, téléphoniques, puis les couples se sont rencontrés avec les masques", raconte-t-elle.

Et ça a marché, huit couples formés grâce à Nathalie pendant le confinement sont aujourd'hui fiancés. Après tout : "à cœur vaillant, rien d'impossible."