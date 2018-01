Guingamp, France

Andreas habite à Spire, une petite ville située à cent kilomètres de Strasbourg. On pourrait le croire supporter du Bayern ou de Dortmund mais non, il est fan de l'En Avant ! "Je supporte le club depuis quelques années, explique Andreas. J'étais en vacances dans les Côtes d'Armor quand j'ai découvert Guingamp."

Depuis, il est revenu dans le Trégor à de nombreuses reprises et a noué des amitiés avec les Costarmoricains. Et pour rien au monde cet allemand ne raterait un match de l'EAG. "Je les regarde sur internet en direct."

La ligue 1 française est la véritable passion d'Andreas et il se rend à un maximum de matches. Il a donc des anecdotes à raconter.

Il y a quelques années, avec deux amis de Cologne, il a roulé jusqu'à Gueugnon pour voir le match de la remontée en ligue 1 contre Ajaccio. "Mais nous n'avons jamais trouvé le stade !"

A chaque fois, les gens me demandent ce que je fais là - Andreas

Ce vendredi soir, Andreas a fait le déplacement jusqu'au stade de la Meinau, à Strasbourg, pour la 20e journée de ligue 1. "Ce soir, le champion d'Allemagne, le Bayern Munich joue contre Leverkusen mais ça ne m’intéresse pas du tout !"

Strasbourg, c'est une occasion en or, "c'est une des seules opportunités pour voir le club, sinon c'est trop loin. Je suis aussi allé à Metz en début de saison parce que c'est à 200 km de chez moi. Et à chaque fois les gens me demandent ce que je fais là." C'est ça, la magie de l'En Avant.