PHOTOS - Andrézieux-Bouthéon : 18.000 leds pour illuminer la maison pendant les fêtes

Andrézieux-Bouthéon, France

C'est une passion que le couple partage : la magie de Noël ! Depuis trois ans, Lucie et Jérémie, installés au début de la rue de la Joaterie à Andrézieux-Bouthéon illumine leur maison. Au fur et à mesure des années, les décorations se sont accumulées, et cette fois-ci, ils ont compté pas moins de 18 000 ampoules leds pour leur décoration.

Tout est bien pensé, puisque Lucie pense et imagine l'agencement des décorations dès le mois d'août : "On met tout sur papier, on réfléchit à ce qu'on va mettre et installé, les couleurs, l'idée ce n'est pas d'avoir cinquante guirlandes qu'on balance de manière anarchique. Tout est pensé pour que tout soit cohérent et qu'il n'y ai pas de faute de goût".

Côté technique, c'est aussi une belle organisation. A partir d'octobre, Jérémie installe les décorations. Au total, il doit brancher une soixantaine de prises pour tous les éléments électriques. Le couple consacre un budget de 1 000 euros pour illuminer la maison, mais en veillant à garder une consommation énergétique raisonnable. En choisissant l'éclairage leds, c'est seulement une augmentation de 20 euros sur la facture annuelle d'électricité pour le couple.

Lucie et Jérémie ont aussi installé une boite pour déposer sa lettre au Père Noël devant chez eux... Ils assurent que le bonhomme rouge répond toujours !

Les illuminations sont à voir jusqu'au 15 janvier, où sur leur page Facebook : "Les Lutins de Noël du 42".

Sur la haie et pour la banquise, Jérémie a installé une guirlande de 8 mètres de long. © Radio France - Octavie Couchard

Lucie fait certaines décorations à la main. © Radio France - Octavie Couchard