"Kings of War", c'est un jeu de stratégie avec des figurines. Comme aux échecs, les adversaires doivent détruire l'armée ennemie. Les meilleurs joueurs anglais, espagnols, russes et français se retrouvent ce weekend à Angoulême pour la Coupe du Monde de la discipline.

Un jeu de figurines entre la fantasy et l'Histoire

Angoulême

Une cinquantaine de joueurs venus du monde entier vont s'affronter autour des plateaux de jeu de 1m20 sur 1m80, pour cette compétition organisée par l'Association angoumoisine de jeux et d'histoire. A mi-chemin de l'Histoire médiévale et de l'héroic fantasy, pas très loin de l'univers de Tolkien, les différentes unités se font la guerre, à coups de dés. Le réglement est très précis : il est contenu dans un livre d'une centaine de pages. Tous les mouvements et les attaques sont décrits, en fonction du nombre de points à obtenir avec les dés, des bonus de moral ou de catapultes. L'objectif est de neutraliser le général ennemi, en détruisant ses unités. Comme aux échecs, la partie est chronométrée : chacun des joueurs dispose d'une heure pour être le maître du jeu.

La partie se joue autour d'un plateau de 1m20 sur 1m80 © Radio France - Pierre MARSAT

Une cinquantaine d'armées sont possibles, même celle de Jeanne d'Arc ou de Richard Coeur de lion ! Un des douze scénari potentiels est tiré au sort au début de chaque partie. Les joueurs échangent directement sur leurs positions. Un arbitre circule au milieu des plateaux de jeu pour vérifier que tout est conforme au règlement, ou pour trancher les éventuelles contestations. Pendant ce weekend de Coupe du Monde, à la nouvelle salle polyvalente de Lunesse à Angoulême, une partie de la salle sera réservée à l'initiation au jeu "Kings of War" et à la peinture sur figurines, et d'autres jeux de plateau sont aussi prévus.

Un plateau de jeu, des décors, une armée en formation, et plusieurs dés © Radio France - Pierre MARSAT

