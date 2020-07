Angoulême : le Grand Prix des rugbymen en voitures à pédales

Les vacances approchent. Les joueurs et le staff du SA XV, le club de rugby de Soyaux-Angoulême, se sont offert mercredi une petite récréation : une course de voitures à pédales, autour du terrain du stade Chanzy. Les supporters et les partenaires étaient conviés à ce moment de convivialité.