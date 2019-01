Angoulême : un "serial voleur" jugé trois jours après son procès

Angoulême, France

Lundi à Angoulême, ce jeune homme âgé de 21 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis, pour une série de vols à la roulotte. Il doit d'ailleurs être jugé le 15 mars prochain, pour l'ensemble de son oeuvre : une cinquantaine de vols et tentatives de vols dans des voitures, depuis les derniers mois de 2018.

Et mercredi, vers 4 heures du matin, il a été interpellé, avec un complice âgé de 20 ans, en flagrant délit : il visitait des Algeco près de la gare de triage à Angoulême, pour voler des dosettes de sucre et autres babioles. Il observait également l'intérieur des véhicules, et il a tenté de voler une voiture. Placé en garde à vue, il doit être présenté jeudi matin au Parquet, pour une comparution immédiate dans l'après-midi.