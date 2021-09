Après l'évacuation de bidonvilles à Montpellier, la SPA dénonce "une catastrophe sanitaire"

Conséquence inattendue de l'évacuation des bidonvilles de Montpellier, plusieurs dizaines de chiens et de chats secourus par la SPA qui dénonce une "catastrophe sanitaire". "Bien sûr c'est une catastrophe humaine en premier, mais on a trouvé des animaux très très affaiblis, tout parasités" déplore Annie Benezech, la directrice du refuge. 24 chiens et 6 chats ont été récupérés après le démantèlement du camp situé au Zénith.

"C'est difficile de voir cette grande misère humaine qui, de toute façon, entraîne une misère animale"- (Annie Benezech)

La SPA n'évoque pas de la maltraitance, mais des animaux "affamés et atteints de la gale ou de la teigne". Il va falloir les soigner, les vacciner et, quand ils iront mieux, les stériliser. "Ça coûte très très cher tous ces animaux avec tous ces problèmes de santé, donc on lance un appel aux dons" annonce Annie Benezech. Dans un mois et demi, ils seront proposés à l'adoption.

Plus triste encore, selon la SPA, des animaux qui ont été retrouvés morts, "écrasés par les bulldozers qui ont déblayé" le bidonville du Mas rouge.

