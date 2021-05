Anne-Sophie Pic se lance dans les burgers avec son food-truck

Un burger trois étoiles ça vous tente ? C'est possible dès ce lundi midi avec la première sortie publique du food-truck d'Anne-Sophie Pic. La Cheffe a profité des longs mois de fermeture de ses restaurants pour peaufiner les recettes et le camion. Car elle l'avoue sans culpabilité : oui elle aime la "street food" ! Et ce projet l'amusait car elle apprécie l'idée que les grands chefs s'emparent de ce type de nourriture, que l'on mange sur le pouce au coin de la rue, justement pour y apporter de la qualité.

"C'était l'opportunité du temps que j'avais en plus. Et le fait aussi de garder une activité, de se révolutionner un peu pendant cette période, rester en action, rester dans la création et s'amuser à aller vers quelque chose qui n'était pas forcément naturel pour moi au départ." assume Anne-Sophie Pic.

L'un des cinq burger concocté par la femme Cheffe la plus étoilée au monde pendant ces longs mois de fermeture de ses restaurants. - Charlotte Terrier

Produits locaux et saveurs lointaines

Comme pour n'importe laquelle de ses recettes, la Cheffe a tout pensé en détail depuis la qualité des produits jusqu'aux noms de ses recettes. "C'était vraiment très ludique, on s'est tous investis. Il y a eu tout plein de détails qu'on a voulu intégrer dans ce projet " précise la Cheffe Anne-Sophie Pic. Des clins d'œil déjà dans le nom. Cette nouvelle gamme de la maison Pic est baptisée "Picup" ce qui en anglais "pick up" signifie "récupérer". Car les clients viendront "récupérer" leurs commandes de burgers au pied du camion.

Le food-truck proposera chaque semaine cinq burgers différents, quatre recettes qui seront toujours à la carte et une cinquième qui changera régulièrement - Charlotte Terrier

Cinq burgers à la carte : viande charolaise, poitrine de porc, poisson et crevette et même une version végétarienne au tofu. Des recettes que la Cheffe a voulu "malicieuses" pour cette cuisine certes différente mais qui devait respecter son identité culinaire avec un seul impératif :

surtout que ce soit bon ! Anne-Sophie Pic

Comme toujours dans la cuisine de la Cheffe Valentinoise, on trouve des produits locaux mis en valeur et des touches plus lointaines venues d'Asie comme les sauces menthe et wakamé ou okonomiyaki. Le clin d'œil au terroir est aussi à chercher dans la recette ardéchoise, un burger baptisé "Kawaii07" qui propose une crique à la châtaigne dans sa composition et même un peu de caillette.

"On a mis plein de petits détails, de clins d'œil on a voulu que ce soit malicieux, mais surtout que ce soit bon" assure Anne-Sophie PIc - Charlotte Terrier

Ce "tube Citroën" aurait pu être celui de mon grand-père

Le food-truck en lui même est constellé de clins d'œil à l'histoire de la maison Pic. Cette camionnette Citroën a été entièrement réaménagée en cuisine et décorée pour être parfaitement reconnaissable. Des caricatures joyeuses d'Anne-Sophie Pic, mais aussi de Jacques son père et André son grand-père ornent les flancs du camion-cuisine. "Ce tube Citroën aurait pu être celui de mon grand père. Et je me dis que finalement, s'ils étaient là encore tous les deux, ils adoreraient être dans ce tube" affirme Anne-Sophie Pic.

Anne-Sophie Pic a voulu réunir son pére et son grand-pére avec elle sur les flancs de son tube Citroën transformé en food-truck © Radio France - Nathalie de Keyzer

Elle rajoute : "ça faisait sens pour moi que finalement, on soit un joyeux, trio sur ce food-truck. On a voulu mettre en évidence le côté familial." Et la cheffe 8 étoiles s'amuse : " Il y a même mon petit chien "Picorette, qui est là aussi en dessin et qui veut manger une petite frite." Car bien sûr avec les burgers, à la carte il y a de vraies bonnes frites maison et des desserts mis au point par son équipe de pâtissiers du restaurant gastronomique.

Le Pic up Truck sera les midis du lundi au mercredi dans des zones artisanales ou sur des parking près des espaces de bureaux autour de Valence, et les jeudi et vendredi sur le parking de la maison Pic avenue Victor Hugo. Pour sa première sortie le food-Truck d'Anne-Sophie Pic sera aujourd'hui à Beaumont-lès-Valence, plaine de Clairac. Les burgers eux, sont à commander et payer impérativement la veille sur le site internet dédié : picup-truck.com. Coté tarifs, il faut compter de 13,5 à 15 euros pour un burger avec frites.