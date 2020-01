Annecy, LA ville de France où il fait bon vivre

Il fait bon vivre à Annecy ! Et même bien plus qu'ailleurs : la ville arrive à la première place du classement réalisé par l'Association des villes et villages où il fait bon vivre, dévoilé dans le Journal du Dimanche.

Annecy, France

Annecy est LA ville de France où il fait bon vivre, selon le classement réalisé par l'association consacrée, présenté ce dimanche dans le JDD, dans lequel elle occupe la première place. Mais elle n'est pas la seule à faire la fierté des pays de Savoie : Chambéry figure aussi dans le Top 50, en se classant 21ème.

Et ce palmarès se veut sérieux : l'Association des villes et villages où il fait bon vivre s'est appuyé sur une liste de 182 critères officiels fournis par l'INSEE, pour les 34 841 communes de France métropolitaine. Le classement prend en compte huit thématiques : qualité de vie, sécurité, transports, commerces et services, santé, éducation, sports et loisirs, solidarité.

Mais il n'y a pas qu'Annecy et Chambéry....

En fait, deux classements coexistent : le premier pour les communes de plus de 2 000 habitants - dans lequel Annecy occupe donc la 1ère place et Chambéry la 21ème -, le second classement pour les communes plus petites.

Et dans celui-ci, les pays de Savoie n'ont pas à rougir, avec 5 communes de moins de 2 000 habitants dans le Top 50 ! En Haute-Savoie, Marcellaz-Albanais est 14ème, Menthon-Saint-Bernard 23ème et Quintal 42ème. En Savoie, Sonnaz se place 15ème et Voglans occupe la 34ème place du classement.