Le classement 2022 des villes et villages où l'on vit le mieux en France a été dévoilé, ce dimanche, dans le Journal du dimanche. Annecy perd sa couronne au profit d'Angers. Six communes de la Savoie et de la Haute-Savoie font partie du top 50 des villages où l'on vit le mieux.

Pourquoi Annecy n'est plus la ville où l'on vit le mieux en France

Ce dimanche, les habitants d'Annecy se réveillent groggy. Ils ne résident plus dans la ville où l'on vit le mieux. La Venise des Alpes, 2e, a été détrônée par Angers, d'après le classement 2022 des villes et villages où l'on vit le mieux en France, paru dans le Journal du dimanche. Bayonne complète le podium. "C’est l’attractivité immobilière qui permet à la cité angevine de détrôner Annecy", d'après l'association des villes et des villages où il fait bon vivre. Chambéry est classé 21e.

Pour ce palmarès 2022, deux nouveaux critères ont été ajoutés et ça n'a pas servi Annecy, d'après Thierry Saussey, président de l'association. "Les distances à vol d'oiseau ont été remplacées par les temps de trajet, c'est beaucoup plus réaliste", estime-t-il. Cette année, le paramètre de l'attractivité immobilière a aussi été introduit. "Dans le top 3, seule Angers garde un prix au m² en-deçà des 4. 000 euros, en ayant connu la plus forte évolution." À Annecy, le prix moyen du mètre carré atteint 4.742 euros.

Thierry Saussey, président de l'association des villes et villages où il fait bon vivre. Copier

Six communes des Pays de Savoie dans le top 50 des villages où l'on vit le mieux

Le classement ne répertorie pas seulement les villes, mais aussi les villages de France. Parmi le top 50, six sont des Pays de Savoie. Au nord de Chambéry, la commune de Sonnaz se classe dixième. Marcellaz-Albanais (Haute-Savoie) est 14e, Voglans (Savoie) 19e, Quintal (Haute-Savoie) 27e et Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie) 29e. Enfin, la commune de Saint-Jeoire-Prieuré en Savoie termine 41e, après avoir gagné 30 places par rapport à l’année dernière.