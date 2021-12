Antibes organise le concours de la plus belle lettre au père Noël

La ville d'Antibes et la Poste organisent un concours de la plus belle lettre au père Noël. Mots d'amour, remerciements, petits cadeaux, il faudra bien s'appliquer pour espérer être couverts de paquets à la remise des prix, le 24 décembre 2021.

Une boîte aux lettres un peu spéciale a pris ses quartiers place nationale, à Antibes. Dans sa fente, vous pouvez seulement glisser des courriers à destination du Pôle Nord, chez le père Noël ! Et la plus belle missive recevra un prix surprise, offert par la Poste et le papa Noël en personne, le 24 décembre à 16 heures.

Destination : "Père Noël, chemin des étoiles, Pôle Nord"

Pour le moment, à l'intérieur de la grosse boîte aux lettres jaune : une quinzaine de lettres. De grosses enveloppes en kraft, des plus petites, des rouges, des vertes, d'autres avec des paillettes ou des gommettes en forme d'étoiles...des adresses qui font rêver aussi : "Père Noël, chemin des étoiles" ou "rue des rennes".

Au milieu des lettres aux écritures enfantines, des cartes postales. "Là, ce sont des erreurs, c'est parce que la boîte ressemble trop à une vraie de la Poste alors les gens confondent", explique Olivier Michelis, responsable événementiel à la mairie d'Antibes.

De vraies cartes postales atterrissent par erreur dans la boîte aux lettres du père Noël qui ressemble à s'y méprendre à un vrai bac de la Poste. © Radio France - Rachel Saadoddine

Il a accepté d'ouvrir la fameuse boîte, et même quelques lettres, en avant-première pour France Bleu Azur, mais chut, pas un mot au père Noël ! "Elle est très belle celle-ci", s'exclame celui qui s'improvise lutin en attrapant une enveloppe rectangulaire très bien calligraphiée.

Cher père Noël, cette année, j'ai été sage, enfin pas tous les jours." - Milo, 3 ans et demi

"Souvent ce sont les parents qui écrivent quand les enfants sont trop petits", poursuit Olivier Michelis. Et les parents en profitent pour se plaindre - un peu - de leurs têtes blondes : "Cher père Noël, je m'appelle Milo, j'ai 3 ans et demi et j'ai été sage. Enfin, pas tous les jours, mais je promets de faire mieux l'an prochain."

Ecrire une lettre originale et désintéressée et pas une liste de jouets

On trouve des listes et des listes de cadeaux. Certaines illustrées avec des photos découpées dans des magazines de jouets, d'autres plus sobres, mais pas de mots d'amour désintéressés pour le père Noël. C'est pourtant ça qui est attendu : "il faut écrire une lettre originale et poétique, vraiment sincère, pour gagner le concours".

Un gentil lutin a ouvert la boîte aux lettres à France Bleu Azur avant l'arrivée du père Noël : Copier

Vous avez jusqu'au 24 décembre à 10 heures pour déposer vos lettres, remise des prix à 16 heures, Esplanade du Pré des Prêcheurs à Antibes.